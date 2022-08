El Presidente inaugura el Mercado Lomas de Zamora

Alberto Fernández, acompañado por su flamante ministro de Economía y el gobernador bonaerense, concurrirá al evento a realizarce en Lomas de Zamora. En Tanto, el jefe de Gabinete se reunirá con el ministro de Educación y dirigentes del Movimiento Evita. El presidente Alberto Fernández inaugurará este martes el Mercado Lomas, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, informaron este lunes por la noche fuentes oficiales.La actividad se realizará a las 11 y Fernández estará acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, mantendrá a las 12.30 un encuentro de trabajo con el ministro de Educación, Jaime Perczyk. A las 15, el ministro coordinador se reunirá con dirigentes del Movimiento Evita.

