El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 18 de agosto

El Gobierno nacional convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil para el próximo 18 de agosto, a las 12; y a una segunda sesión, para las 13.30, publicó este jueves el Boletín Oficial. La Resolución 7/2022 lleva la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Como orden del día de la sesión se estableció la “designación de dos consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta” así como la “consideración de los temas elevados al plenario por la comisión del salario”. Estos últimos integrantes de la comisión- fueron convocados ” a reunirse en sesión el día 18 de Agosto de 2022, a las 10, mediante plataforma virtual, al efecto de tratar la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”. También la “determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”, indica el texto.

