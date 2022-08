Brown: bomberos ayudaron a dar a luz a una joven en un colegio

Sucedio en Longchamps, los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) asistieron a una joven que tuvo que dar a luz de manera urgente en un establecimiento escolar. A pesar del momento de tensión que se vivió, la bebé nació sana y ambas fueron trasladadas al hospital Lucio Meléndez. El increíble y emotivo hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la Escuela de Educación Primaria 26 Unión y Fraternidad, ubicada en la calle Lorenzini entre Catamarca y Chaco, cuando las autoridades del colegio se comunicaron de manera urgente con los bomberos para informar que una joven de 25 años estaba a punto de dar a luz en ese mismo lugar. De inmediato los bomberos se dirigieron al establecimiento y comenzaron a asistir a la mujer. Después de unos minutos, y luego de la tarea exitosa por parte de ellos, nació Alma quien en perfectas condiciones, fue trasladada junto a su mamá al hospital Lucio Meléndez, ubicado en Adrogué. Además de los bomberos, también intervinieron en el lugar efectivos policiales y una ambulancia municipal la cual se encargó de trasladar a la recién nacida junto a la joven.

