Fernández pidió tomar la bandera de Evita para luchar contra los especuladores

El presidente Alberto Fernández pidió este martes tomar la bandera de Eva Perón y “luchar” contra los que “especulan”, empujan una “devaluación” y se oponen a que la Argentina pueda “producir, generar trabajo y seguir creciendo”. El jefe de Estado reinauguró el Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal, emblema del primer peronismo y de la Fundación que conducía Eva Perón, de cuya muerte se cumplen hoy 70 años. “En tiempos muy difíciles, luchamos contra los que creen que la distribución no debe hacerse de modo igualitario, los que siguen promoviendo el individualismo, la meritocracia. Contra ellos luchó Eva, son los hoy que especulan con los precios, los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban (…) los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que se va a devaluar” En un nuevo aniversario del deceso de quien fuera la segunda esposa del presidente Juan Perón, Fernández rememoró la obra realizada por esa mujer “inmensa” que con solo siete años de vida pública, “quedó grabada en el alma” del pueblo. En el acto que se inició pasadas las 12:50, junto a parte de su gabinete, funcionarios y dirigentes políticos, el primer mandatario trazó un paralelismo entre la obra de Eva Perón y su lucha contra los “especuladores” y la que vive su Gobierno. Foto: Diego Izquierdo. “En tiempos muy difíciles, luchamos contra los que creen que la distribución no debe hacerse de modo igualitario, los que siguen promoviendo el individualismo, la meritocracia. Contra ellos luchó Eva, son los hoy que especulan con los precios, los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban (…) los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que se va a devaluar”, remarcó el jefe de Estado. Además, el mandatario denunció la persecución que sufrió Eva Perón y que llegó hasta el secuestro de su cadáver durante varios años. “(Ella) se animó a decir una frase que quedó grabada en nuestras almas, que hasta el día de hoy muchos no perdonan. ‘Donde hay una necesidad hay un derecho’ y hasta el día de hoy la castigan a Eva por haber dicho eso”, señaló Fernández en referencia a expresiones que, por ejemplo, se escucharon en boca del juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Foto: Diego Izquierdo. El Presidente subrayó que en medio de “dificultades”, “algunos siguen especulando con una devaluación” antes de “vender lo que tienen que vender, y hacer ingresar los dólares que le permiten a la Argentina producir, generar trabajo, y seguir creciendo”. Finalmente, dijo que, siguiendo a Evita, su Gobierno tiene “una primera obligación: primero los últimos”. Antes de hablar, Fernández visitó el colectivo restaurado de la Fundación Eva Perón que se incorpora al patrimonio del Museo Eva Perón de esa Unidad Turística, informó Presidencia. Foto: Diego Izquierdo. La Unidad Turística Chapadmalal La Unidad Turística Chapadmalal es un complejo de nueve hoteles, emplazado a 35 kilómetros de Mar del Plata, ciudad cabecera del municipio bonaerense de General Pueyrredón. Su construcción comenzó en 1945 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y fue impulsada por la Fundación Eva Perón con el objetivo de desarrollar el turismo social en el país. Durante el acto, Fernández prometió que para el verano, los nueve hoteles que integran “este complejo estarán abiertos”, y recordó que durante el gobierno de Cambiemos hubo un fuerte descenso en el presupuesto que se destinaba al turismo social. Vista aérea de la Unidad Turística de Chapadmalal. Foto: Diego Izquierdo. “Siempre se preocupó para que todos los argentinos tengan vacaciones. Este es el mejor homenaje que se le puede hacer. Eva renunció a todos los honores y lo único que buscó es que su nombre sea una bandera que se levante ante los que quieren oprimir al pueblo argentino”, subrayó.

