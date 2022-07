Cascallares y Fabiani entregamos cunas y ajuares a embarazadas y madres de recién nacidos

Durante un acto realizado en la Casa de la Cultura browniana, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron -en el marco del programa municipal “Al Bebé su Cuna”- kits de ropa blanca y cunas a madres de recién nacidos y embarazadas del distrito. La entrega se llevó adelante en el salón Azul de la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia del secretario de Salud, Walter Gómez y su par de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, además de vecinas y vecinos y coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde se realizó la evaluación de los factores de riesgo de las familias incluidas en el programa. Durante la jornada, Fabiani -quien valoró el enorme trabajo de las cooperativas (Potenciar Trabajo) que tuvieron a su cargo la construcción de las cunas según criterios del Consenso sobre Mobiliario Infantil Seguro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)- subrayó el compromiso del Municipio para poner en marcha y darle continuidad a la iniciativa que busca dar respuestas y atender desde el “minuto cero” a las pequeñas vecinas y vecinos del distrito. Por su parte, Cascallares agradeció no solo a los equipos de los Centros de Salud, que evaluaron los requerimientos de cada familia que forma parte de la iniciativa, sino también a los beneficiarios por participar del sistema sanitario del distrito. “Es fundamental poder enfocarnos en la prevención y promoción de la salud de los niños y niñas, es la mejor inversión que el Estado Municipal puede hacer por la comunidad”, destacó. Cabe señalar que la iniciativa tiene como objetivo impulsar medidas socio sanitarias equitativas, como política de Estado Municipal, que permitan que los bebés recién nacidos en el Municipio tengan hogares seguros y así prevenir factores de riesgo. Dichas acciones también promueven hábitos de sueño saludable y seguro. Esta es la segunda entrega de cunas y ajuares que se realiza en lo que va del presente año 2022. En esta oportunidad, el Municipio entregó 28 kits compuestos por una cuna, colchón, 2 juegos de sábanas, manta polar y toalla, que se suman a una cantidad similar entregada a principios del mes en curso. Participaron también de la entrega, la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila y la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein.

