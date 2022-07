Emotiva entrega de lentes a alumnos de escuelas primarias de Almirante Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó una nueva entrega de anteojos en la Escuela Primaria N° 65, de San Francisco de Asís, en el marco del programa “Niños a la vista”, junto a estudiantes de distintos establecimientos educativos de nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en la escuela ubicada en la Manzana 7, entre las calles 26 y 9, donde se realizó la entrega de lentes a 54 alumnos y alumnas pertenecientes a los establecimientos primarios N° 41, N° 65, N° 68, N° 70 y N° 75 de Almirante Brown. “Desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) en 2015 fijamos como prioridad darle un fuerte impulso la educación pública en el distrito. Sin dudas tener mejores condiciones a la hora de estudiar es trascendental para ese camino y la entrega de estos anteojos a estudiantes que lo necesitan es sinónimo de ese trabajo tan importante que fortalecemos cada día”, apuntó Fabiani. Este programa es importante porque las alteraciones visuales pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los niños, pudiendo llegar a ser causa de fracaso escolar. Por tal motivo, una detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales son necesarios para evitar problemas que afecten el desarrollo del sistema visual y conduzcan a trastornos del aprendizaje. En este sentido, un equipo de salud del Municipio visita todos los primeros y segundos grados de las escuelas primarias estatales para realizar evaluaciones de agudeza visual y en caso de que haya jóvenes que necesiten anteojos, la Comuna los confecciona a gusto del estudiante. Mariano Cascallares indicó que “con este programa ya entregamos miles de anteojos a alumnos de escuelas brownianas. Gracias a esta política pública ya pueden leer, jugar, aprender y tener una mejor calidad de vida”, añadió. De la jornada participó la directora de la Escuela Primaria N° 65, Lorena Lidano; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Salud, Walter Gómez, y la delegada municipal de San Francisco de Asís, Mabel Klehb, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.