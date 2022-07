Potenciar Trabajo: Alberto Fernández anunció bono para los beneficiarios

Este martes el presidente, Alberto Fernández, anunció un bono para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. El beneficio alcanzará a la semana que viene a los 1,2 millones de titulares del plan social. El anuncio fue hecho durante un acto homenaje a Eva Perón a 70 años de su muerte y en el cual también se inauguró un hotel de la localidad de Chapadmalal. “El 5 de agosto pagaremos el bono de mitad de año para Potenciar Trabajo y vamos a ayudarlos a sobrellevar sus problemas”, indicó el presidente. El monto sería de 11.000 pesos, es decir, la mitad de lo que paga el plan social. Se trata de un bono que no corresponde al medio aguinaldo que ya fue pagado a los titulares del plan entre el 30 de junio y el 7 de julio pasados. Y tampoco corresponde al aumento del salario mínimo, vital y móvil previsto para el mes de agosto, medida que también impactará en el Potenciar Trabajo. En el acto estuvieron presentes Daniel Scioli, Juan Zabaleta, Carla Vizzotti, Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Emilio Pérsico, Matías Lammens y los intendentes Sebastián Ianantuony (Miramar), Javier Gastón (Chascomús) y Gustavo Barrera (Villa Gesell). Por su parte, Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, municipio en el que tuvo lugar el acto, no acudió por cuestiones de salud. ¿Cuánto cobrará un beneficiario de Potenciar Trabajo?

En el mes de agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se incrementará en un 10%. El Potenciar Trabajo se calcula a partir de ese valor, es la mitad de ese monto. Por lo tanto, ese aumento impactará de manera automática. El aumento pautado hará que el aumento del salario mínimo, vital y móvil pautado llegue a los $47.850. De esta forma, durante agosto los beneficiarios del Potenciar Trabajo recibirán un total de $34.925.

