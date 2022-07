Que encontraron en el allanamiento a La Saluda tras la denuncia de abuso

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo un fuerte operativo en el predio de La Salada, en Budge, en el marco de la causa que investiga la violación de una joven que fue secuestrada días atrás. Personal de la División de Investigaciones Comunales 1 fueron los encargados de realizar los allanamientos en la zona denominada “Urkupiña”, donde la mujer fue secuestrada mientras realizaba compras. Como resultado del operativo, se lograron secuestrar filmaciones de cámaras de seguridad, además del listado de empleados que trabajó el sábado 16 de julio, día en que la víctima fue atacada y luego abandonada en el barrio porteño de Constitución. Desde la fuerza, en este sentido, indicaron que se avanza en el rastrillaje de la costa del Riachuelo, desde Puente Alsina hasta Puente La Noria, buscando pruebas del delito. Colaboran en la investigación Prefectura Naval, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora y la Policía Bonaerense. El hecho ocurrió el sábado 16 de julio, en torno a las 7.20, cuando ella fue a la reconocida feria “Urkupiña”, en Budge, a retirar mercadería que había encargado. S., cada fin de semana, va acompañada de su padre a retirar pedidos, pero esta vez, él se quedó esperándola en la camioneta al cuidado de su pequeño bebé de 6 meses. Tras la demora, su papá se preocupó y entró a buscarla, conto a La Unión. Preguntó en seguridad e incluso pidió que lo anuncien en los alto parlantes. La joven estuvo durante 12 horas retenida, en las que fue golpeada y también violada. Aparentemente, primero la drogaron y la llevaron a un estacionamiento, donde le pusieron una bolsa en la cabeza. Primero le robaron la riñonera donde tenía el efectivo para retirar su mercadería y luego la golpearon. S. se encontraba completamente indefensa ya que producto de las sustancias no tenía conciencia de lo que le hacían. Allí, la abusaron sexualmente. El brutal episodio terminó cuando la joven, a pesar del estado en el que estaba, logró escapar de una camioneta en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, en torno a las 19. Allí alguien la vio y se contactó con la Policía, y ésta con su padre quien se encontraba desesperado tras la desaparición de su hija. Ante cualquier tipo de aporte a la investigación contactarse al 11 6516 2207 o al 11 5319 6463. En la causa interviene la Fiscalía Nacional N° 38 y la Brigada de la Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

