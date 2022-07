Por delitos dolosos destituyen de su cargo a un fiscal de Lomas

El jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires destituyó esta tarde al fiscal Oscar David Acevedo, quien formaba parte de la Unidad en lo Correccional N°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El fallo, que fue unánime, se dio a conocer este miércoles y, además de que fuera desplazado de su cargo, el exfiscal quedó inhabilitado para ocupar otro cargo judicial. Acevedo estaba acusado de armar un expediente judicial para entorpecer una causa de robo y homicidio contra un empresario de Avellaneda en 2008, lo cual fue denunciado por la exprocuradora María del Carmen Falbo. Durante el juicio, se comprobó que el fiscal cometió diversos delitos dolosos en el marco de sus funciones, tales como: encubrimiento agravado, falsedad ideológica, coacción agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la lectura de su sentencia, finalmente, se le reiteró al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora “la gravedad de lo ocurrido”, en tanto que se puso en conocimiento a la Fiscalía General de Lomas de Zamora y a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

Both comments and pings are currently closed.