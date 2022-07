Entregaron diplomas a 120 egresados del Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada

Un total de 120 estudiantes del Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada recibieron su diploma de egreso de los cursos dictados de forma gratuita por el Municipio de Almirante Brown durante el primer cuatrimestre del presente año 2022. En ese marco se destacó que cada vez son más las vecinas y vecinos del distrito que logran obtener una salida laboral inmediata luego de capacitarse en dichos cursos. El acto de entrega tuvo como escenario las instalaciones del centro educativo, ubicado en Avenida San Martín 3752, y contó con la participación no solo de docentes y autoridades municipales sino de familiares de los educandos que egresaron de los 11 cursos de formación profesional que se dictaron. Al respecto, Mariano Cascallares destacó “el compromiso, esfuerzo y la voluntad de superarse de cada uno de los estudiantes que quieren formarse en el mundo del trabajo”. En tanto agradeció a los docentes que hacen posible la capacitación y a las familias de los estudiantes por el enorme acompañamiento. De acuerdo con lo informado desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, se entregaron los certificados correspondientes a los siguientes cursos (diseñados para una salida laboral): Electricidad domiciliaria, Electricidad industrial, Serigrafía, Mordería y confección textil, Carpintería básica, Carpintería integral, Carpintería avanzada, Herrería básica, Herrería avanzada, Compost y humus de lombriz y Huerta urbana De la jornada participaron, entre otros, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, el subsecretario de Empleo y Formación Profesional, Santiago Paolinelli, la coordinadora General de Formación Profesional, Edurne Ordoqui, y el presidente de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT), Martín Villalba.

