Municipio y provincia avanzan con capacitaciones para trabajadores municipales

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó junto al secretario ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Hernán Escudero, la firma de un convenio para implementar modalidades de formación y capacitación bimodal para los trabajadores y trabajadoras municipales. La actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde Fabiani y Escudero rubricaron la firma para avanzar en la decisión política de continuar fortaleciendo el desempeño laboral de los trabajadores y trabajadoras y contribuir en su desarrollo profesional y humano. Con tales fines, la IPAP colaborará en la asistencia técnica para la puesta en marcha de una plataforma virtual de gestión de conocimiento que permitirá avanzar en más de 50 cursos gratuitos bimodales orientados para las distintas áreas del Municipio de Almirante Brown. En este sentido, los primeros dos en llevarse adelante son los de Lengua de Señas y Ofimática, todo con el propósito de jerarquizar la carrera municipal. “Nuestros desafíos cuando comenzamos con Mariano (Cascallares) en 2015 fueron muchos y fuimos tratando de avanzar en todas las necesidades. En este sentido, esta familia municipal siempre estuvo a la altura de todos los desafíos. Somos servidores públicos y nos debemos a los vecinos y vecinas, y la capacitación ayudará a mejorar la prestación de servicios y también nos mejorará como personas”, sostuvo Fabiani durante su alocución. Escudero, en tanto, remarcó el trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown, “que es un ejemplo de uno de los Estados que mejoró construyéndose”. “La capacitación es un derecho y estamos muy contentos de avanzar con estas herramientas”, agregó. Cabe mencionar que el Instituto Provincial de la Administración Pública designará al personal técnico y docente que estará afectado a las tareas de cooperación técnica y capacitará al personal designado por el Municipio, que llevará adelante la implementación, ejecución y administración de la plataforma virtual. De la actividad participaron también el Director de Logística y Coordinación del IPAP, Ignacio Ciriaco; la tutora del curso de Lengua de Señas IPAP Martina Miguez; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el secretario General, Alan Grin, y directora General de Gestión Pública,Mariel Casaforte, además de trabajadores y trabajadoras del municipio y representantes gremiales.

