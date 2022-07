La Cámara de Diputados homenajeó a Javier Mascherano

En reconocimiento a su extensa trayectoria y compromiso con la formación deportiva y el desarrollo social, el ex capitán de la selección argentina de fútbol recibió la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” de manos del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. El reconocimiento surgió como una iniciativa del diputado Nicolás Rodríguez Saá (mandato cumplido). Estuvieron presentes junto a Mascherano y Massa, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia; el diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi, además de legisladores y una gran cantidad de invitados y afectos del deportista. Durante el acto, el impulsor de la mención agradeció a los distintos bloques, destacó la “humildad” de Mascherano y remarcó la decisión de Tapia de elegirlo como técnico del sub-20. “Javier siempre luchó contra las adversidades, nadie le regaló nada. Este es un homenaje no sólo de la Cámara de Diputados, sino del pueblo argentino, que te tiene en su corazón”, dijo. Por su parte, el presidente de Diputados explicó que la mención “pretende ser una caricia al alma y un reconocimiento a tu historia profesional, deportiva y a tu pasión con la camiseta”. Massa remarcó imágenes de la carrera profesional de Mascherano, haciendo especial foco en su frase ´Hoy te convertís en héroe’. “A todos nos quedó muy marcado. Me parecía importante tratar de validar qué es un héroe: es aquel que, a lo largo de la vida, sin importar al lugar al que llegó, sigue teniendo los mismos amigos; el que a lo largo de su carrera aprovechó para contribuir con Unicef, Cruz Roja, con un montón de instituciones y en campañas globales para ayudar al otro, entendiendo que el espíritu solidario era parte intrínseca de su persona”, agregó. Y remarcó: “Pero, por sobre todas las cosas, si hay algo que los argentinos reconocen en esa idea de héroe que construiste, es correr detrás de la pelota con la misma pasión, sin importar si ibas ganando o perdiendo”. Por su parte, Tapia recordó cuando lo convocó al proyecto de Selecciones Juveniles en China, con el objetivo de “darles a los chicos lo que él dio como ejemplo dentro del campo de juego, el liderazgo, la nobleza, el esfuerzo, el sacrificio, las ganas de ganar y lo que siempre demostró por nuestra camiseta”. A modo de agradecimiento, Mascherano recordó sus comienzos en el fútbol: “Llegué de mi ciudad natal con muchos sueños, con una mochila llena de esperanza, como cualquier chico del interior que viene a probar suerte a este mundo tan desconocido que es Buenos Aires”. “Fui un privilegiado porque he superado mis expectativas en términos de lo que soñaba y lo que terminó pasando en mi carrera, nunca imaginé haber vestido durante tanto tiempo la camiseta argentina”, dijo Sobre su presente, el futbolista manifestó que “hoy me encuentra la vida en una situación donde trato de transmitir todo lo vivido a chicos que tienen los mismos sueños que tenía yo a su edad”. “Mi vida con la Selección y mi carrera ha estado ligada y ojalá pueda estar ligada con las selecciones juveniles durante un largo tiempo también”, concluyó.

