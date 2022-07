Rige la nueva etapa del programa Precios Cuidados y la canasta de frutas y verduras

Se incluyeron 949 productos representativos de la canasta del consumo promedio. El acuerdo fue supervisado por Martín Pollera, el funcionario designado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, para asumir la conducción de Comercio Interior. La nueva etapa del programa Precios Cuidados y de la canasta de frutas y verduras comenzó a regir hoy y se extenderá hasta el 7 de octubre próximo, con una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%, que será de 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre. El programa abarca a 949 productos representativos de la canasta del consumo promedio en diversos rubros y categorías, como almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas. Además de Precios Cuidados, el Gobierno actualizó la canasta de frutas y verduras, seleccionó para este mes papa a $ 63 el kilo; cebolla a $ 105; tomate, a $ 210; lechuga, a $ 170; y manzana, a $190; valores que se mantendrán hasta el 7 de agosto. La canasta de frutas y verduras a valores de referencia estará disponible en supermercados del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), entre los que se destacan Día, Walmart, Changomas, Jumbo, Vea, Disco, Coto, Carrefour y Makro. Fuentes de Comercio Interior precisaron que el acuerdo fue supervisado por Martín Pollera, el funcionario designado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, para asumir la conducción de la cartera, en reemplazo de Guillermo Hang. También señalaron que continúan trabajando para acordar con las empresas lácteas una canasta con los productos más representativos y consumidos de ese rubro, al tiempo que continúan las reuniones con los frigoríficos para la renovación de Cortes Cuidados, lo que permitirá incrementar la cantidad de productos comprendidos en el programa. El programa se extenderá hasta el 7 de octubre próximo. La cantidad de productos comprendidos en el nuevo programa es menor que el anunciado en la renovación concretada a principios de abril pasado, cuando se anunciaron 1.321 artículos. En esta edición, de manera inicial serán 949 productos, a los que prevén sumar los lácteos que aún se encuentran en etapa de negociación. Precios Cuidados está disponible todos los días de la semana en cadenas de supermercados minoristas de todo el país como Jumbo, Vea, Disco, Changomás, Coto, Carrefour, Día, Josimar, La Anónima, Libertad, Cooperativa Obrera, Súper Santiago, Supermercado Himisa, Beltran, Blü, Borbotti, El Solar, El Zorzón, Único, El Abastecedor y Alfa. Por su parte, Carrefour anunció la renovación de su programa de congelamiento de precios de 1.500 productos de su marca hasta el 2 de octubre próximo, en las 22 provincias donde está presente, en línea con Precios Cuidados. “Es una acción que colabora con el poder adquisitivo de quienes nos eligen”, afirmó el director ejecutivo de Carrefour, Pablo Lorenzo. El congelamiento será en productos de almacén, bebidas, artículos de bazar y de limpieza e higiene personal, propuestas saludables, orgánicas, reducidas en lactosa, bajas en sodio, sin azúcar y aptos para celíacos.

