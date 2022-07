Gabriela Cerruti: “No está la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario Básico Universal”

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que el presidente Alberto Fernández “está en control del país”, luego de otra jornada de expectativa y versiones sobre nuevos movimientos en el Gobierno Nacional. En relación al Salario Básico Universal, Cerruti aseguró: “Batakis dijo anoche y sostiene que el SBU es un plan que en el mundo se ha discutido durante mucho tiempo y en Argentina también siempre fue un planteo. En Argentina ya existen planes universales como la AUH y el Progresar y otros. Todo es motivo de estudio, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto”. A la vez, defendió las últimas medidas del Gobierno para “cuidar” los dólares del Banco Central y señaló que se priorizan las compras dirigidas al agro, los medicamentos y las industria.

