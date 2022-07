Avanza un histórico plan de forestación potenciando a Almirante Brown como pulmón verde

El Municipio de Almirante Brown profundiza un histórico plan de forestación de árboles y prevé concluir el año con la plantación de 1.200 nuevas especies principalmente nativas en distintas zonas y espacios públicos. Esto se suma a las 3.500 especies plantadas entre 2018 y 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo paisajístico y cuidado del ambiente, en el marco del programa sustentable Brown Verde. Además, en coordinación con el área de Espacios Públicos local, se está avanzando a pasos agigantados con la producción de 1.900 nuevas especies en la Granja Educativa Municipal, ubicada en Ministro Rivadavia, de las cuales 1.700 son autóctonas y 200 nativas. Entre las 1.700 autóctonas se encuentran ombúes, talas, curupíes, palos amarillos, lecherones, ceibos, espinillos, tarumas, colonillos, carpincheras y pasionarias, entre muchas otras, en tanto que las nativas son fundamentalmente aguarabaicitos y pata de vacas. “Este importante plan de forestación, que ya se concretó en distintos espacios verdes de las doce localidades, tiene como prioridad enriquecer y embellecer pero también fundamentalmente contribuir al cuidado del ambiente”, sostuvo Mariano Cascallares. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, en tanto, remarcó que “en paralelo se realizan podas controladas, se avanza en la erradicación de basurales y también con un Censo de Arbolado público para potenciar al distrito como un verdadero pulmón verde en el conurbano bonaerense”. Podas controladas Todo este plan de forestación es posible gracias a que desde el área de Espacio Público de Almirante Brown se lleva adelante desde 2018 un diagnóstico integral de reconocimiento y control de la arboleda, debido a que en el distrito hay especies con más de 60, 70, 80 y 90 años. La premisa principal del diagnóstico es conservar los ejemplares saludables y revisar aquellos que se encuentren en mal estado o con riesgo de caída. Además, se podan aquellos árboles que irrumpen la línea municipal, obstruyen la visibilidad y obstaculizan semáforos, cámaras de seguridad y alumbrado. También se recortan ramas que podrían caerse ante vientos o lluvias fuertes y comprometer el tendido eléctrico. Censo de arbolado La aplicación “Brown App” fue lanzada a fines de 2021 luego de que el Municipio de Almirante Brown firmara un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para avanzar en un censo integral con el fin de recolectar datos cuanti y cualitativos del arbolado urbano de nuestro partido. Esta iniciativa es importante porque a partir de los datos de dicho censo se potencia la planificación y ejecución de distintas líneas de trabajo para preservar nuestro patrimonio forestal.

