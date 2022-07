Katopodis lanza el plan de obras públicas “Argentina Grande”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presentará este jueves Argentina Grande, el Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación, que comprende las principales acciones de su cartera y las 120 obras de infraestructura estratégicas para un desarrollo federal, como parte de las 5.000 obras en marcha en todo el país. El lanzamiento del plan estpa previsto se realice a las 10 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con la participación de las autoridades y el personal del Ministerio, sus organismos y empresas. De acuerdo con información del Ministerio, el Plan Argentina Grande define y organiza las acciones y las obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo federal y equilibrado del país. En este sentido, contempla cuatro grandes ejes: conectividad e infraestructura vial; gestión integral del recurso hídrico en relación con el agua potable y saneamiento; infraestructura rural y urbana; e infraestructura del cuidado para la atención integral de la salud, la niñez, los géneros, las juventudes y personas mayores. Asimismo, el plan se propone formular una guía de la inversión pública que permita consolidar un acuerdo económico y social, generar empleo y divisas, y modificar la matriz de oportunidades territoriales. El Ministerio cuenta con 4.997 obras públicas en toda la Argentina, que pueden ser consultadas y controladas a través de la plataforma MapaInversiones. Además, hoy son 450.000 los puestos de trabajo generados en la construcción.

Both comments and pings are currently closed.