Murales de “Los Simuladores” y “La Scaloneta” cobran vida y color en Almirante Brown

A través del Programa de Embellecimiento Urbano, el Municipio de Almirante Brown incentiva el arte popular y, al mismo tiempo, le da color a los muros de los distintos barrios brownianos. Dicho programa está a cargo del Instituto Municipal de las Culturas y en los últimos días ha dejado muestra evidente de su presencia con la renovación de muros en Jorge Santiago Bynnon y Martín Arín en la localidad de José Mármol, donde los artistas Gabo Luna y Tin Rocktambulo plasmaron “Vamos la Scaloneta”: en esa esquina resaltan ahora las figuras de Ángel “Fideo” Di María y su clásico gesto festejando un gol, la del goleador Lautaro Martínez, la del capitán Lionel Messi y del arquero Emiliano “Dibu” Martínez. En tanto, los muros de la esquina de la avenida San Martín y Drumond lucen ahora imágenes de la recordada serie televisiva “Los Simuladores”, que protagonizaron Federico D´Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld, llevada también al cine y adaptada en otros países como España y México. En este caso, el arte popular estuvo a cargo de María Agustina Villalba y Joa Murales. “Buscamos aprovechar los espacios y con la colaboración de nuestros artistas populares, le vamos dando forma a esta propuesta de embellecimiento que, creemos es del agrado de todos”, sostuvo Mariano Cascallares. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani puso de relieve “el compromiso de nuestros artistas, que los tenemos y muy buenos, para devolver vida y color a muros un tanto olvidados en el ejido urbano”.

