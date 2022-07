El “scoring” para conducir rige en el país, pero en Buenos Aires no lo aplica

El sistema de infracciones por scoring para las licencias de conducir que comenzó a aplicarse desde hoy en todo el país, registra excepciones en algunas provincias, entre la que se destaca el caso de Buenos Aires, que aún no adhirió por lo que el sistema que resta puntos por infracciones todavía no se aplicará. El modelo le otorga a cada conductor 20 puntos que disminuyen a medida que se cometen infracciones de tránsito, con la suspensión del registro como última instancia. Este sistema ya rige en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y en otras que se fueron sumando. Sin embargo, en el caso del territorio bonaerense, fuentes del Ejecutivo provincial adelantaron que todavía no se sumarán a este sistema porque se está analizando cómo podría implementarse. “No hay un plazo concreto para que la Provincia se sume”, indicaron, desde La Plata. Si bien la suspensión de la licencia se aplicará en todas las jurisdicciones, cada provincia mantiene la libertad de elegir los límites y las distintas reglas que establece tanto para otorgar como para quitar puntos. Los portadores de licencias de conducir a lo largo del país tienen 20 puntos que pueden ir bajando a medida que se cometen infracciones de tránsito, cuyo valor depende de la gravedad de la falta. Una vez que se llega a cero, la licencia es suspendida por 60 días (dos meses), para luego reestablecerse con 10 puntos, si se reincide, aumentan las quitas y los tiempos de las sanciones.

