Pagos de ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 6 de julio y todo el calendario del mes

La ANSES, el organismo presidido por la licenciada Fernanda Raverta, pagará este miércoles 6 de julio Pensiones No Contributivas (PNC) a aquellos beneficiarios cuyos DNI finalicen en 6 y 7. Acá todo el calendario de pagos de julio de 2022 para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo. Cuánto cobran los jubilados de ANSES La jubilación mínima es $37.525

La jubilación máxima es de $252.507,44. Cuánto se pagan por las Asignaciones de ANSES La asignación universal por hijo (AUH) pasó de $6.375 a $7.331

La asignación por embarazo que era de $6.375 se actualizó a $7.331

La asignación familiar por hija o hijo va de los $1.540 a los $15.840 dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia.

La pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejez

La pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.52 Pagos de ANSES de julio 2022: Pensión No Contributiva DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de julio

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de julio Pagos de ANSES de julio 2022: jubilados y pensionados que cobran hasta $42.178: DNI terminados en 0: viernes 8 de julio

DNI terminados en 1: lunes 11 de julio

DNI terminados en 2: martes 12 de julio

DNI terminados en 3: miércoles 13 de julio

DNI terminados en 4: jueves 14 de julio

DNI terminados en 5: viernes 15 de julio

DNI terminados en 6: lunes 18 de julio

DNI terminados en 7: martes 19 de julio

DNI terminados en 8: miércoles 20 de julio

DNI terminados en 9: jueves 21 de julio Pagos de ANSES de julio 2022: jubilados y pensionados que cobran más de $42.178: DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de julio

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de julio

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de julio Pagos de ANSES de julio 2022: AUH y AFH DNI terminados en 0: viernes 8 de julio

DNI terminados en 1: lunes 11 de julio

DNI terminados en 2: martes 12 de julio

DNI terminados en 3: miércoles 13 de julio

DNI terminados en 4: jueves 14 de julio

DNI terminados en 5: viernes 15 de julio

DNI terminados en 6: lunes 18 de julio

DNI terminados en 7: martes 19 de julio

DNI terminados en 8: miércoles 20 de julio

DNI terminados en 9: jueves 21 de julio Pagos de ANSES de julio de 2022: Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: lunes 11 de julio

DNI terminados en 1: martes 12 de julio

DNI terminados en 2: miércoles 13 de julio

DNI terminados en 3: jueves 14 de julio

DNI terminados en 4: viernes 15 de julio

DNI terminados en 5: lunes 18 de julio

DNI terminados en 6: martes 19 de julio

DNI terminados en 7: miércoles 20 de julio

DNI terminados en 8: jueves 21 de julio

DNI terminados en 9: viernes 22 de julio Pagos de ANSES julio 2022: Asignaciones Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: miércoles 13 de julio

DNI terminados en 2 y 3: jueves 14 de julio

DNI terminados en 4 y 5: viernes 15 de julio

DNI terminados en 6 y 7: lunes 18 de julio

DNI terminados en 8 y 9: martes 19 de julio Pagos de ANSES julio 2022: Desempleo DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de julio

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de julio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de julio

Both comments and pings are currently closed.