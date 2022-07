Cascallares y Fabiani inauguraron una histórica obra de pavimentación

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron e inauguraron la obra de pavimentación de ocho cuadras de la calle Algarrobo, que beneficiará directamente a los vecinos y vecinas de los barrios Betharram, El Encuentro y Lucy, en la localidad de Malvinas Argentinas y Arzeno en Burzaco. La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de Almirante Brown y la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a partir del registro de barrios y asentamientos realizado para avanzar con políticas públicas concretas potenciando la urbanización. Durante la recorrida, Cascallares y Fabiani dialogaron con los vecinos y vecinas sobre sus inquietudes para seguir potenciando el barrio y también sobre los beneficios de esta nueva obra de pavimentación que mejora sustancialmente la vinculación y la conectividad entre los distintos barrios. Estas ocho nuevas cuadras de concreto conectan además con dos arterias muy importantes de la zona, como son Soler y Bradley, logrando un mejor acceso al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 8 “El Encuentro”, así como también beneficiando al transporte público de las líneas de circulación por las calles Serrano y Pino. “Seguimos sumando obras en esta querida localidad de Malvinas Argentinas y en todos los rincones de Almirante Brown”, remarcó Juan Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares destacó el “enorme trabajo articulado con el Gobierno Bonaerense, en general, y con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en particular”. De la recorrida participaron también el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, y la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Nápoli, entre otras autoridades. Durante la Jornada, diferentes áreas del Municipio de Almirante Brown desembarcaron en el barrio ofreciendo todo tipo de servicios para los vecinos.

