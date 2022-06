El Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos, a un paso de ser ley

El Senado de la Nación sesiona este jueves para debatir el proyecto de ley de Alivio Fiscal que está destinado a beneficiar a los trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por Diputados, y que cuenta con el apoyo uniforme de todos los bloques de la Cámara alta. Según se informó oficialmente, la sesión fue convocada para las 14, de acuerdo a lo decidido en una reunión de Labor Parlamentaria que se llevó a cabo este mediodía. En base al acuerdo arribado por los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición, Alivio Fiscal será el tema que cerrará la jornada. El asunto tiene el acuerdo de todas las bancadas, por lo que se espera que sea convertido en ley en las últimas horas de este jueves. En el Plan de Labor también fueron incluidos seis acuerdos para cubrir el cuerpo diplomático de la Nación. Entre ellos figuran las candidaturas de Gabriel Fucks, para la embajada en Ecuador; Pablo Vilas, para Honduras; y Oscar Laborde, para Venezuela. También se incluyó en el Plan de Labor el proyecto de ley que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo es el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones. Otra de las cuestiones en el temario es la creación o ampliación de cuatro parques naturales nacionales: Pre Delta, Ansenuza, Aconquija y El Palmar. La Cámara alta también otorgará una nueva prórroga al Plan Voluntario de Entrega de Armas y debatirá una iniciativa que reforma la Ley 25065 de Tarjetas de Crédito, respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana a través de los servicios telefónicos. Proyectos para pacientes con VIH y sobre oncopediatría El Senado debatirá este jueves también el tratamiento de dos proyectos de ley llegados en revisión desde la Cámara de Diputados, que crean un régimen de protección integral de niños con cáncer y de cobertura integral de pacientes con VIH y enfermedades asociadas. El proyecto de ley en revisión que crea el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescentes con cáncer obtuvo dictamen favorable a principios de junio en una reunión conjunta de las comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda. Al concluir la reunión conjunta de este miércoles, se trató un proyecto de ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC). El senador por Tucumán Pablo Yedlin (Frente Nacional y Popular), quien presidió la reunión conjunta de las comisiones de Salud, Población y Presupuesto y Hacienda, resaltó que “hay algunos tratamientos para el cáncer infantil que tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y entonces deben trasladarse a los chicos, y los chicos deben estar con sus familias”. “Los padres muchas veces necesitan licencias prolongadas laborales, requieren alguna ayuda para poder sostenerse en ese momento en que no pueden trabajar, y todas estas cosas están previstas en el proyecto: es un proyecto integral”, añadió. Respecto a la ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y TBC, afirmó que “es una ley que tiene que ver con varias enfermedades, en realidad actualiza la vieja ley de VIH”. “La diferencia es que esta ley además de VIH toca otras enfermedades que también son de transmisión sexual, pero también la tuberculosis, que es una enfermedad que convive con las formas graves de VIH; las hepatitis virales, que también forman parte de este grupo de enfermedades que están asociadas”, precisó. Estas enfermedades tienen “un alto costo en sus medicamentos y esta ley las amplía para garantizarles el diagnóstico temprano el tratamiento y el acompañamiento a estos grupos de pacientes”. Sobre la ley de HIV, agregó que “además hoy, por ejemplo, permite que un paciente que convive con VIH con más de 10 años de enfermedad, ya con 20 años de aportes al sistema jubilatorio, pueda tener un régimen de excepción y poder jubilarse 10 años antes (de completar los aportes); igual que genera una posibilidad de un acompañamiento a aquellos pacientes que conviven con la enfermedad y están en situaciones de mucha vulnerabilidad social”.

