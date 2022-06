Sri Lanka se paraliza a medida que se agotan las reservas de combustible

Sri Lanka completó este martes su primera jornada de estricto racionamiento con escuelas cerradas, y gran parte de su población obligada a trabajar desde casa, después de que el Gobierno restringiera el uso de combustible para servicios esenciales. Aunque la medida que entró en vigor la medianoche del lunes, estará en vigencia hasta el próximo 10 de julio. A día de hoy las autoridades no tienen certezas de cuándo llegará el próximo envío de combustible a la isla, y las reservas actuales son apenas suficientes para unos días bajo el sistema racionado.

