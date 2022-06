Katopodis, Cascallares, Insaurralde y Fabiani anunciaron con la Sedronar la construcción de “Casas de Día” para jóvenes con adicciones

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, junto con la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres; Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, anunciaron la construcción de “Casas de Día” para la atención integral de personas con adicciones en la región. Lo hicieron junto a jefes comunales de nuestra región y de autoridades de Nación y Provincia. La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura browniana donde se rubricó la firma del convenio y la presentación de la primera etapa del programa de Construcción de “Casas de Día” para la Atención Integral de Jóvenes en los Municipios de Almirante Brown, Moreno, Lomas de Zamora, General San Martín, General Rodríguez, San Vicente, Mercedes, Ensenada, Morón y Tres de Febrero. En este sentido, dijeron presente también el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública de la Nación, Cecilia Larivera, y los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de General Rodríguez, Mauro García; de General San Martín, Fernando Moreira; de Lomas de Zamora, Marina Lesci; de Mercedes, Juan Ustarroz; de Morón, Lucas Ghi; y de San Vicente, Nicolás Mantegazza. También la secretaria de Salud de Tres de Febrero, Silvia Marangoni, y la subsecretaria de Niñez de Moreno, Marian Aráoz. En primer lugar, se efectuó la firma del convenio marco entre la Sedronar y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y luego entre dicha cartera con los jefes comunales de los distritos antes mencionados para avanzar en la construcción de Casas de Día para Jóvenes de Sedronar, un espacio destinado a la atención y cuidado integral de las personas que atraviesan consumos problemáticos de sustancias, desde un enfoque local y comunitario. Este centro ambulatorio de atención permitirá que más personas puedan acceder a lugares de escucha y acompañamiento. El mismo estará compuesto de talleres, espacios recreativos, culturales y deportivos para adolescentes y jóvenes. En el caso de Almirante Brown, el nuevo establecimiento se construirá en las calles Pte. Ramón Castillo y Victorino de la Plaza, en el Barrio Santa Ana de la localidad de Glew, a metros del nuevo destacamento de Bomberos y donde se alza también un flamante jardín de infantes. Se trata de una construcción de 261 metros cuadrados que contará con salón de usos múltiples, dos espacios para talleres, dos consultorios, oficinas administrativas, cocinas, baños, patio y espacios verdes. Este programa representa un fortalecimiento de la Red Federal de Atención y Acompañamiento en consumos problemáticos de sustancias de la Sedronar, la cual ya cuenta con 765 dispositivos en todo el país. Trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipios Durante la actividad, Juan Fabiani sostuvo que “estamos muy contentos de recibir a Gabriel (Katopodis), Gabriela (Torres) y Martín (Insaurralde) gestionando por un país activo y por una Argentina de pie”. “Nos enorgullece ser anfitriones en la firma de estos convenios tan importantes para fortalecer el apoyo y el acompañamiento a las personas en situación de adicciones”, añadió. Mariano Cascallares, en tanto, resaltó que “estamos concretando este avance tan importante con compañeras y compañeros intendentes en esta problemática de consumo que está en los barrios y para la cual necesitamos tener herramientas como esta para brindar soluciones concretas”. “En este camino, la presencia del Estado Nacional, Provincial y Municipal es trascendental”, agregó. A su turno, Gabriela Torres remarcó que “comenzamos con las gestiones para la creación de las primeras 30 casas de jóvenes que se van a construir en distintos rincones del país”, al tiempo que destacó el “enorme trabajo articulado con las diferentes comunas”. Mientras que Martín Insaurralde apuntó que “el trabajo articulado entre Nación, Provincia y los Municipios es clave para fortalecer el alcance territorial e interpretar las demandas de los jóvenes y sus problemas”. Por último, Gabriel Katopodis aseveró que “la pelea con las drogas es complicada y es una problemática que los intendentes conocen porque son el primer eslabón con los vecinos y vecinas, por eso no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir herramientas para mejorar nuestra intervención en todos los rincones del país y construir la vida que necesitamos”. De la actividad participaron además la diputada nacional María Rosa Martínez, el diputado nacional Federico Fagioli; el secretario de Obras Públicas bonaerense, Carlos Rodríguez; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán; el secretario de Salud, Walter Gómez, y el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, entre otras autoridades.

