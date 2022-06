Sergio Berni cuestionó a los movimientos sociales: “¿Dónde estaban con el macrismo?”

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó a las agrupaciones sociales al preguntarles “dónde estaban” cuando gobernaba el macrismo, durante su participación en el programa Sobredosis de TV que se emite por el canal de noticias C5N. Con la polémica que se originó a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que pidió que sea el Estado nacional el controlador de los planes sociales y no los movimientos, como actualmente sucede, distintas voces afloraron con posiciones a favor y en contra. Esta vez fue Berni quien salió al cruce de las agrupaciones, que marcaron su postura en rechazo a lo expresado por la mandataria, y les preguntó en un tono punzante: “Díganme con la terrible crisis que nos dejó el macrismo dónde estaban los que hoy están protestando en la calle. Yo, la verdad, los vi muy poco”. “En los últimos dos años de Cristina no llegaron (los planes sociales) a más de 200 mil”, recordó quien fue viceministro del Ministerio de Seguridad entre 2012 y 2015 y aseguró que en ese tiempo era el Estado el que entregaba los planes sociales, “no estaba tercerizado”. En esa línea, remarcó que el manejo de la asistencia se “desvirtuó” con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015 porque decidió “ceder al mecanismo de alta por baja”. “Esto quiere decir que ya no es el Estado el que lo da, sino el jefe de la organización social”, explicó y remarcó que eso fue así por “Macri sabía que no tenía una fuerza territorial para sostener la calle”. Sin embargo, aclaró, que no fue Macri quien llevó adelante este cambio, sino que era Mario Quintana, vicejefe de Gabinete hasta 2018: “Quintana se sentaba con los movimientos a negociar la tranquilidad de la calle entregándoles cada día más y más planes sociales”. “Algunos son parte del Gobierno y lo veo mal porque usted no puede poner al zorro a controlar las gallinas”, marcó el funcionario de Axel Kicillof.

Both comments and pings are currently closed.