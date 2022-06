Presentaron una estampilla con la imagen de San Luis Orione en el 150° aniversario de su nacimiento

La presidenta del Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, encabezó junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, la presentación oficial de una emisión postal conjunta con Italia, El Vaticano y la Orden de Malta, en homenaje al 150 aniversario del nacimiento de San Luis Orione. Este importante acto de emisión filatélico se realizó en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y contó con la participación de la presidenta de Aysa, Malena Galmarini; del presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; del director del Santuario de Don Orione, Padre Héctor Pazos y el Coordinador Técnico del Cottolengo, Fernando Montero. La emotiva imagen que retrata la estampilla fue pintada por el artista español Raúl Berzosa e incluye la figura de San Luis Orione en la zona central y cuenta con la presencia de la Virgen María y Jesucristo, entre otros símbolos religiosos. En este sentido, durante la jornada se aplicó un matasellos con la imagen del corazón de Don Orione en la estampilla, abarcando también parte del sobre con la fecha de la emisión, alzando así una pieza de gran valor filatélico dado que el matasellos se usó única y exclusivamente para la ocasión. “Es una alegría estar nuevamente presente en el Cottolengo de Don Orione haciendo este homenaje a este maravilloso hombre, que llevó adelante esta impresionante obra. Es sin dudas un orgullo para Almirante Brown”, sostuvo Juan Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, agradeció al “padre Héctor y toda la comunidad del Cottolengo por el constante trabajo articulado y también a las autoridades del Correo Argentino por tener esta iniciativa tan linda, festejando los 150 años de San Luis Orione, este orgullo de Almirante Brown, con este sello realizado en conjunto con la Orden de Malta, Italia y El Vaticano”. Finalmente, Piesciorovski apuntó: “San Luis Orione llamó pequeño a este Cottolengo que representa una obra gigantesca y sin dudas no hay nada que podamos hacer para dimensionar tal entrega humanitaria. Sin embargo, desde nuestro lugar queríamos rendirle un pequeñísimo homenaje en sus 150 años con esta emisión postal conjunta para destacar su figura y todo su trabajo”. De la actividad participaron también la directora de Relaciones Institucionales del Correo Argentino, Constanza Navas; la jefa de filatelia Silvia Beatriz Acevedo; el Obispo Emérito, Monseñor José María Arancedo, y la delegada de San Francisco de Asís, Mabel Klehb, además de residentes del Cottolengo, representantes legales, directivos, docentes y estudiantes de los colegios San Pío Décimo y Ave María.

