El municipio inauguró una zona de crianza comunitaria y potencia las políticas de niñez y adolescencia

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron junto con el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, una zona de Crianza Comunitaria en Casa Tea, en la localidad de Ministro Rivadavia, y firmaron convenios para potenciar las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. La actividad se realizó en el establecimiento ubicado en el cruce de 25 de Mayo y Rocha, donde fue formalmente puesto en funcionamiento este espacio que invita a las familias con bebés, niñas y niños de 0 a 4 años, mujeres embarazadas y otras personas gestantes a compartir saberes y experiencias sobre sus prácticas de crianza, el embarazo, parto-nacimiento y puerperio, en el marco de la perspectiva de derechos y del enfoque de géneros e interculturalidad. En este sentido, en el flamante espacio se ofrecen variadas experiencias entre bebés, niñas, niños y personas adultas; se promueve el desarrollo infantil integral fortaleciendo los vínculos; se rescatan y afianzan las redes familiares y comunitarias, y consolidan los lazos con los actores territoriales del sistema de protección integral de derechos de niñez territorial. Posteriormente, junto con el subsecretario de Derechos para la Niñez, Mariano Luongo, se firmó un convenio de Cooperación entre la Secretaría Nacional De Niñez, Adolescencia Y Familia y la Municipalidad de Almirante Brown. El mismo tiene como objetivo el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a fortalecer las capacidades de crianza de las familias en situación de vulnerabilidad a través de acompañamiento, actividades y capacitaciones. Luego las autoridades se trasladaron a la Casa de la Niñez, en San José, donde fueron recibidos por su directora, Carolina Crespo, donde firmaron el Convenio RecreArte, para ampliar la oferta horaria y de actividades para contener a adolescentes egresados de casa de la Niñez. En este caso, en el espacio situado en Misiones, entre Bouchard y Piedrabuena, también se llevaron adelante actividades por el Día de la erradicación del trabajo infantil. “Estamos muy contentos de recibir a Gabriel (Lerner) y todo su equipo para avanzar en más herramientas y políticas públicas que tiendan a proteger y potenciar los derechos vinculados con la niñez de nuestros chicos y chicas”, sostuvo Fabiani. Al tiempo que Mariano Cascallares remarcó el gran trabajo articulado con el Gobierno Nacional y subrayó que estos convenios “servirán para seguir sumando herramientas para generar mayor inclusión y oportunidades”. Finalmente, Lerner, resaltó el “enorme compromiso del Municipio de Almirante Brown y el gran trabajo que se lleva adelante para proteger a los niños, niñas y adolescentes a través de distintos espacios y programas”. “Vamos a seguir trabajando y sumando herramientas”, apuntó. De las actividades participaron también la coordinadora del Programa Nacional Primeros Años, Diana Olguín; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana y la directora de Seguridad Social, Sonia Aguilar. También dijeron presente los delegados Rodolfo Díaz Vélez (Ministro Rivadavia) y Humberto Morelli (San José), entre otras autoridades

