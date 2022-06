Encontraron a los chicos desaparecidos de Banfield

Los dos nenes de 13 años que faltaban de su hogar desde el pasado jueves fueron encontrados esta mañana en San Fernando. Un llamado al 911 alertó sobre dos jóvenes perdidos en la estación ferroviaria y familiares fueron a buscarlos. Tabatha y Lionel están sanos y salvos. Esta mañana, un alerta al 911 advirtió que había dos nenes perdidos en Moreno. El Municipio de Lomas de Zamora puso a disposición autos para el traslado de familiares de los chicos a esa zona y poco antes de las 11 se confirmó que se trataba de ellos. Se encuentran en San Fernando, sanos y salvos. “Nos informaron que los encontraron y están los dos juntos”, confirmó Leandro, la pareja de la madre de Tabatha, quien junto a otros familiares, docentes y amigos se encontraba en las puertas de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM), de la localidad bonaerense de Banfield, donde estudian los adolescentes, cuando recibió la noticia. “Nos acabó de avisar Daniela (mamá de Tabatha) que sí, que son ellos. Están desayunando en la comisaría San Fernando y está bien”, agregó la tía de la adolescente y agrego: “No veo la hora de abrazarla”. Se encontraron el jueves en la estación de Banfield, partido de Lomas de Zamora, se dirigieron en tren hasta Constitución y allí abordaron el colectivo 126 y cruzaron la avenida General Paz, en el partido de La Matanza, según el recorrido que pudieron reconstruir los familiares a través de imágenes de cámaras de seguridad. Al momento de la desaparición, Lionel llevaba un buzo negro con un dibujo de animé, pantalón azul y zapatillas negras. Tabatha vestía una campera verde, mochila roja, pantalón de jean negro y zapatillas blancas.

