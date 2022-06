Allanaron una casa por violencia de género y encontraron un cohete

Secuestraron un cohete militar de aproximadamente dos metros de largo durante un allanamiento efectuado en una casa del partido bonaerense de Tres de Febrero, hasta donde había llegado personal de la Policía de la Ciudad por un caso de violencia de género. Así, efectivos de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público realizó junto a Policía Bonaerense un procedimiento en una vivienda ubicada en la localidad de Caseros con el objetivo de secuestrar armas en el domicilio de un hombre detenido por lesiones, amenazas, violación de domicilio y desobediencia, en el marco de una causa por violencia de género. El mismo fue solicitado por la Fiscalía Flagrancias Este, a cargo de Mariano Camblong y ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 10, a cargo de Pablo Casas. Al ingresar a la casa, más allá de las armas que esperaban encontrar los uniformados, se llevaron una sorpresa al hallar un cohete calibre 89 milímetros “BR 65-GS”, de aproximadamente 1,91 metros de largo, 88,8 milímetros de circunferencia de cabeza y de unos 70 milímetros de cuerpo. Características del cohete Dado este hecho, los policías dieron aviso al Escuadrón Antiexplosivos, cuyos efectivos detallaron que ese artefacto estaría inactivo y se dispararía desde una base mediante control remoto. En consulta con el Juzgado Federal número 2, Secretaría número 6 de San Martín, se dispuso el secuestro del artefacto, a fines de luego realizar pericias y continuar con la investigación sobre el origen del mismo. Se supo que el dueño de la vivienda es un ex miembro de la Fuerza Aérea, aunque los voceros policiales aclararon que ese hombre no es el que fue denunciado por violencia de género. En ese sentido, se informó que en esa casa fueron halladas once personas, de las cuales seis son menores de edad.

Both comments and pings are currently closed.