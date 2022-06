Nueva baja de casos positivos de coronavirus en la Argentina

Los casos positivos de coronavirus registraron un descenso en el país por segunda semana consecutiva, ya que el Ministerio de Salud de la Nación informó hoy 36.835 contagios en los últimos siete días, un 20 por ciento menos con respecto al reporte anterior. Además, la cartera sanitaria dio cuenta de sólo 21 fallecidos por la pandemia en la última semana, cuando habían sido 84 las muertes consignadas siete días antes. El domingo anterior, el Ministerio de Salud había reportado 46.045 contagios y 84 muertes por Covid-19 en los siete días precedentes, un diez por ciento menos que el registro anterior, lo que representó la primera baja en al menos dos meses. Con las últimas cifras, ascendía a 9.313.453 el total de infectados de coronavirus desde el inicio del brote en la Argentina, en marzo de 2020, mientras que eran 128.994 los decesos acumulados por la pandemia. Por otro lado, eran 375 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, mientras que las camas del servicio para adultos con todo tipo de patología, en centros de salud públicos y privados, era del 43,5 por ciento en el país. Las jurisdicciones que más casos positivos de coronavirus reportaron en los últimos siete días son la provincia de Buenos Aires (13.450 y 3.647.681 acumulados), CABA (9.195 y 1.103.325), Córdoba (4.839 y 993.295), Santa Fe (1.067 y 745.886), San Juan (1.043 y 149.682), Catamarca (956 y 88.602), Mendoza (945 y 275.964), Corrientes (876 y 137.760), Chaco (861 y 168.962) y Santa Cruz (727 y 89.781). Otros reportes de casos También reportaron nuevos contagios Tucumán (536 y 340.466 acumulados), La Pampa (475 y 112.158), Entre Ríos (278 y 202.650), La Rioja (278 y 57.395), Río Negro (272 y 148.710), Chubut (260 y 119.616), Neuquén (139 y 169.907), Salta (129 155.883), Jujuy (126 y 105.722), Tierra del Fuego (113 y 47.115), Formosa (95 y 114.275), San Luis (81 y 135.184), Santiago del Estero (49 y 125.086) y Misiones (45 y 78.348). Por otro lado, las provincias que reportaron fallecidos por Covid-19 en la última semana son la de Buenos Aires (11 y 60.206 acumuladas), La Pampa (4 y 1.172), Córdoba (3 y 7.873), CABA (2 y 12.640) y Entre Ríos (1 y 2.814). No consignaron nuevos decesos por la pandemia en los últimos siete días Catamarca (770 acumulados), Chaco (2.656), Chubut (1.663), Corrientes (1.737), Formosa (1.303), Jujuy (1.691), La Rioja (1.043), Mendoza (4.966), Misiones (932), Neuquén (2,574), Río Negro (2.619), Salta (3.434), San Juan (1.242), San Luis (1.604), Santa Cruz (1.097), Santa Fe (9.396), Santiago del Estero (1.348), Tierra del Fuego (566) y Tucumán (3.648).

