Renta Inesperada: Sergio Massa ve “difícil” que el impuesto salga del Congreso

Durante el viaje en avión a la Cumbre de las Américas y en diálogo con los periodistas, el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló de la dificultad de que el impuesto a la renta inesperada salga del Congreso.

Esta semana, el Gobierno envió el proyecto que grava la renta extraordinaria del último año a las empresas que facturan más de 1000 millones de pesos. El anuncio fue hecho por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en sus redes sociales. No obstante, en el Ejecutivo consideran que, con la actual composición del Congreso, es difícil que la iniciativa salga aprobada, al menos por la Cámara baja. Asimismo, también aspiran al apoyo de parte de los gobernadores de la coalición opositora, teniendo en cuenta que, lo que se recaude con la creación de este impuesto, si es que sale, será coparticipable con las provincias.

Both comments and pings are currently closed.