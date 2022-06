Larroque: Vidal “paralizó casi 200 obras y dejó 2 mil colegios en emergencia edilicia”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, aseguró este miércoles que durante el gobierno de Cambiemos, se “paralizaron casi 200 obras y 2000 colegios quedaron en emergencia edilicia”, en respuesta a la exgobernadora María Eugenia Vidal quien afirmó que en el distrito hay en en la actualidad establecimientos educativos que están cerrados. “De 2016 a 2019 ajustaron en infraestructura escolar de 3.500 millones de pesos a solo 500 millones de pesos. Paralizaron casi 200 obras y dejaron 2.000 colegios en emergencia edilicia”, indició Larroque en un mensaje publicado en las redes sociales. Y citó una frase de Juan Domingo Perón quien dijo: “Nosotros representamos lo orgánico, enfrentándose con lo anárquico, lo individualista, lo disociado y lo disociador”. El ministro se refirió a las declaraciones que previamente en redes sociales había hecho la exgobernadora bonaerense sobre el estado de los colegios en la provincia. “En 2019 le entregué a Axel Kicillof una Provincia con 800 cargos políticos. Hoy tiene 1.700 cargos y escuelas cerradas porque no invirtieron en calefacción antes que llegue el frío. Esas son las prioridades del kirchnerismo”, escribió Vidal en su cuanta de la red social Twitter. El pasado martes, el Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aseguró que durante la gestión de Cambiemos “no se construyó ninguna escuela; se rompió la paritaria y se destruyó la formación docente”. El funcionario ponderó el rol que tiene actualmente el Ministerio de Educación que conduce Jaime Perczyk, al recordar que durante los gobiernos de Mauricio Macri en Nación y Vidal en provincia “se rompió la paritaria, se desactivó Conectar Igualdad, no se construyó ninguna escuela, y se destruyó la formación docente”.

Both comments and pings are currently closed.