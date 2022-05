Operativo Frio: El municipio de Brown profundiza la atención a personas en situación de calle

Como cada año, con la llegada de las bajas temperaturas, el Municipio de Almirante Brown refuerza la asistencia a vecinos y vecinas que viven en las calles -y deciden permanecer en esta situación-, con el objetivo de brindarles contención, acompañarlos y atenderlos en el marco del programa “Cimientos Brown”. En ese marco, se les provee abrigo e insumos de higiene, además de alimentos. Mariano Cascallares destacó que dicha política pública aborda, contiene y custodia la problemática del sinhogarismo durante todo el año, garantizando los derechos de quienes atraviesan esta situación, construyendo vínculos que promuevan la construcción de otras realidades posibles y, en la mayoría de los casos, dando solución a la problemática. Cabe señalar que el Municipio puso a disposición los siguientes números telefónicos para informar acerca de lugares donde haya vecinos y vecinas en situación de calle, (WhatsApp) 15-6987 8916 y al Centro de Operaciones Municipal (COM), 2206-1300/1350/4238-2595. “Cimientos Brown”, es una iniciativa municipal, llevada adelante a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, pensada para reforzar la atención de quienes están en situación de calle con mayores seguimientos al entrar en época invernal. En este sentido, el Municipio de Almirante Brown redobla la asistencia de las personas en situación de calle, y que deciden permanecer allí, a través del “Operativo Frío”, brindando abrigo (camperas y frazadas), e insumos de cuidado e higiene (jabón blanco y lavandina). Los seguimientos son diurnos y nocturnos. También se los acompaña en el acceso a derechos, con la entrega de alimentos (módulos alimentarios), y con la tramitación de DNI, Asignación Universal por Hijo o Pensiones, además de brindarles atención sanitaria. En tanto, se articula con distintas instituciones para brindar espacios de albergue que reciben a la gente que vive en esta situación. Dichos refugios son el último de los recursos luego de promover la re-vinculación familiar, o con amigos que puedan albergarlos en sus hogares. Al respecto Mariano Cascallares, subrayó el compromiso del Municipio que desde el inicio de la actual gestión lleva adelante las recorridas nocturnas para brindarle abrigo a vecinos que deciden permanecer en calle, más allá de los seguimientos semanales que se realizan durante el día. En tanto Fabiáni, que hizo hincapié en la necesidad de garantizar los derechos a las personas que tienen situación de calle, instó a los brownianos a que informen al Municipio al respecto. A través de “Cimientos Brown” se prevé además brindar capacitaciones a trabajadores y trabajadoras del Municipio, con el objetivo de entender esta problemática social y promover intervenciones positivas.

