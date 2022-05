Cascallares y Fabiani junto a ex combatientes de Malvinas y alumnos de educación inicial

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron junto a alumnos y alumnas del Jardín de Infantes N°938 de Longchamps de la presentación del libro “Pipino el Pingüino, el monstruo y las Islas Malvinas”, la primera obra infantil que habla de la Guerra de Malvinas, escrito por el ex combatiente Claudio Javier Garbolino. La jornada se llevó adelante en el Museo Malvinas, Soberanía y Memoria, ubicado en Colombres N° 1710, donde el escritor de la obra infantil se hizo presente para narrar su cuento ante la atenta mirada de los niños y niñas del jardín de infantes que lleva el nombre del ex combatiente “Ignacio María Indino”. Además, el día anterior se hicieron presentes también integrantes de la comunidad educativa del Jardín de Infantes N°926 “Héroes de Malvinas” de la localidad de Claypole. “es una alegría recibir a Claudio que nos viene a narrar esta historia que expresa lo ocurrido en Malvinas de una forma pedagógica para los más chicos”, sostuvo Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares subrayó “el rol de los ex combatientes en la comunidad y la importancia de seguir con las actividades para malvinizar Almirante Brown como lo prometimos especialmente a 40 años de la Guerra del Atlántico Sur”. A su turno, el escritor Claudio Javier Garbolino expresó la “felicidad de estar compartiendo estas jornadas en Almirante Brown presentando este libro que ya tiene diez años y que es muy bien recibido por todos los niños y niñas”. “Además es un placer visitar este museo tan importante para la comunidad y los veteranos”, agregó. El libro fue creado para chicos y chicas de entre 3 y 7 años, y cuenta con la ilustración y diseño de Antonella Garbolino Mejía, hija del escritor. Esta fábula de animalitos contiene la historia de un personaje de nombre Pipino, un pingüino que lleva en su ropa los colores de nuestra bandera y un personaje antagonista (monstruo pirata) que también lleva los colores de la bandera británica. En este sentido, Pipino al ser echado de su casa en las islas Malvinas busca amiguitos (en principio por la zona y luego por todo el planeta) para que lo ayuden a recuperar su hogar. A través del consenso y la paz trata de recuperar las Islas Malvinas, haciendo resaltar el valor de la soberanía sobre nuestras islas y el amor a la patria. De la actividad participaron el coordinador de Excombatientes, José Manuel Palacios, veteranos de la Guerra de Malvinas, directivos y maestras del jardín de infantes, además de alumnos, alumnas y familiares.

