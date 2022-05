Alarma en Mar del Plata: niño de 8 años llevó un arma calibre 22 con 5 balas a la escuela

Un niño de 8 años llevó un revólver calibre 22 con cinco municiones en la mochila a la escuela a la que concurre en el barrio Cerrito Sur de la ciudad de Mar del Plata. El episodio se registró el lunes en la Escuela Nº 4, ubicada en Puan y Alejandro Korn cuando la maestra del menor encontró el arma de fuego después de que el alumno le dijera que la tenía y, de inmediato, las autoridades del establecimiento educativo llamaron al 911. Momentos más tarde arribó al lugar personal policial de la comisaría quinta, con jurisdicción en esa zona de la ciudad y, según informaron a la prensa desde la Jefatura Departamental, los efectivos recibieron el revólver con cinco municiones de parte de la docente. Luego, la maestra declaró que mientras daba clases el alumno le dijo que tenía el arma en su mochila y, tras revisarla, constató la veracidad de lo que el menor decía. Poco después, se hizo presente en la escuela la madre del niño, quien dijo que el revólver le pertenecía a su hermano (tío del menor y mayor de edad), quien no posee portación y que la había dejado guardada en un altillo de la casa, pero señaló que ella no sabía que su hijo la había agarrado. En la investigación del caso intervino el el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yánez Urrutia, quien dispuso que se instruyan actuaciones por el delito de “portación ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

Both comments and pings are currently closed.