En Brown se multiplican las obras de pavimento en las localidades y en los barrios

El Municipio de Almirante Brown informó que a partir de un trabajo articulado con la Nación y la Provincia, avanzan a todo ritmo las obras de pavimentación de calles y avenidas en las localidades de nuestro distrito. Se trabaja a partir de la planificación previa priorizando los accesos y la conectividad entre barrios, delegaciones municipales, centros de salud y establecimientos educativos. Una obra emblemática que está avanzando velozmente es la pavimentación de la calle Güemes en Rafael Calzada, en el tramo desde República Argentina hasta Presidente Perón. Frente al Polideportivo de Rafael Calzada, donde se construye la nueva Delegación Municipal, con las obras se mejorará la circulación de vehículos y también del transporte público. A metros de allí ya comenzaron los movimientos para la construcción de un Paso Bajo Nivel, y se avanza con la instalación de postes con luces Led sobre Güemes entre Calzada y Claypole. Merced al programa nacional Argentina Hace, también se trabaja muy fuerte en la pavimentación de la calle Glicina en San Francisco Solano. Mientras tanto en Ministro Rivadavia se ejecutan más de 20 cuadras de asfalto con obra hidráulica complementaria como es el caso de las calles Acosta desde República Argentina hasta Lahille; Muesca entre Acosta y Essoin; Saldoval entre República Argentina y Magaldi; Vucetich entre República Argentina y Lahille; Essoin entre República Argentina y Cárdenas; y Lahille desde Vucetich hasta Laprida. Eso no es todo: en Ministro Rivadavia también avanzan a todo ritmo las obras de mejorado de los caminos rurales que generan mejor conectividad entre los productores locales y los mercados de abastecimiento de toda la cadena de abastecimiento y facilitan el acceso a puntos clave como la Granja Educativa Municipal. “Este año estamos pavimentando 600 nuevas cuadras y en paralelo seguimos avanzando con las Obras Hidráulicas históricas que benefician a miles de vecinos, y tenemos tres Pasos Bajo Nivel en construcción junto al Viaducto de más de 1200 metros de extensión que avanza sobre Ruta 4 a la altura de la Rotonda Los Pinos”, indicó Mariano Cascallares. Por su parte Juan Fabiani añadió que “el objetivo sigue siendo continuar mejorando la conectividad y la accesibilidad en todo nuestro distrito”. MÁS OBRAS DE ASFALTO Mientras tanto, articulando con Vialidad Nacional, el Municipio lleva adelante tres obras estructurales de pavimentación y repavimentación que benefician a Longchamps, Glew, Burzaco, San Francisco de Asís, San José, Adrogué, Rafael Calzada y José Mármol. Son mejoras en el marco del convenio de “Redes Conexas” para trabajar en seis calles que cruzan alguna de las rutas provinciales o avenidas troncales del distrito, como Hipólito Yrigoyen (Ruta 210), Ruta 4 o Espora. Una de las obras se lleva adelante en las calles Araujo y en Blas Parera. En el caso de Araujo, la mejora comienza en el barrio Corimayo de Burzaco, donde se está avanzando con la importante pavimentación de 25 cuadras, además de avances hidráulicos. En este sentido, los tramos que se concretan en esta arteria van desde Espora hasta República Argentina y desde Humahuaca hasta Blas Parera, ya en el barrio Don Orione. Asimismo, la obra continúa en la calle Blas Parera, desde Virrey Loreto a la Ruta Provincial N°4, en la localidad de San Francisco de Asís, potenciando la circulación en una calle que conecta con la Escuela Secundaria N°4. Mientras tanto, está por finalizar la obra de pavimentación con cordón cuneta en la calle Simón Bolívar de Longchamps que consta de siete cuadras, desde la avenida Tomás Espora hasta Castillo. La propuesta incluyó la colocación de luminarias con tecnología LED, la construcción de un desagüe pluvial y de sumideros, generando una renovación completa en esta arteria que mejora la vinculación dentro de los barrios. Cabe destacar también que a pocas cuadras ya comenzaron las obras del nuevo paso bajo nivel de la calle Diehl. En tanto, en Glew, se está realizando a todo ritmo la pavimentación con hormigón de siete cuadras de la calle General Mitre, anteriormente de tierra, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Raúl Soldi. Finalmente, el convenio de obras con Vialidad Nacional incluye también la repavimentación de dos calles muy importantes como son Amenedo, que vincula San José, José Mármol y Adrogué, y también la arteria Presidente Juan Domingo Perón, en zonas de Rafael Calzada y Burzaco. En Amenedo, por ejemplo, las mejoras se concretan en distintos tramos que van desde Donato Álvarez hasta Espora, como por ejemplo desde Santa Ana hasta La Tijereta, los cuales incluyen también trabajos hidráulicos en inmediaciones al arroyo ubicado en esa zona y luminarias LED.

