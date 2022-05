Cascallares compartió una jornada con veteranos de Malvinas y estudiantes de una escuela de Marmol

El diputado bonaerense Mariano Cascallares encabezó una jornada junto a ex combatientes de Malvinas y estudiantes en la Escuela Secundaria N° 1 Alfredo Palacios, de José Mármol, junto con el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko. La actividad se desarrolló en el establecimiento educativo ubicado en la calle Sánchez N°2350, donde se realizó una charla junto a la comunidad educativa y se proyectó una película sobre Malvinas realizada por los veteranos de guerra. Además, se llevó a cabo un reconocimiento por parte del pueblo de José Mármol y de la escuela secundaria al Centro de Ex Combatientes “P uerto Argentino”. “Seguimos con las actividades para malvinizar Almirante Brown junto a nuestros ex combatientes, en el marco del 40° Aniversario de la Gesta Malvinas que se cumple este año. Esta vez, junto a estudiantes en una emotiva charla quecontó también con la proyección de una película”, sostuvo Mariano Cascallares. La actividad, que incluyó la participación de la delegada Valeria Ramallo, se llevó adelante en el marco de la “Semana de la Identidad de José Mármol”, que incluyó una amplia agenda de propuestas durante todo el último fin de semana.

Both comments and pings are currently closed.