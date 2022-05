Censo 2022: conocé las preguntas que se harán y el cuestionario definitivo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) presentó el cuestionario definitivo del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivivendas 2022. A diferencia del operativo de 2010, habrá un cuestionario único formado por 61 preguntas: 24 están relacionadas a las características de la vivienda y el hogar, y 37 para la población. El Censo digital estará habilitado desde el miércoles 16 de marzo hasta el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 8:00. Mientras que el mismo 18 de mayo de 2022 será el Día del Censo, declarado como feriado nacional a través del Decreto 42/2022. Para responder las preguntas del cuestionario censal, cada hogar elegirá una persona de referencia que cuente con la información necesaria acerca de quienes lo integran. ¿Qué cambios se introducen en el nuevo cuestionario? Sexo e identidad de género: se preguntará a todas las personas el sexo registrado al nacer (incluyendo la categoría “X”) y cómo se considera/autopercibe (“mujer”, “mujer trans/travesti”, “varón”, “varón trans/masculinidad trans”, “no binario”, “otra identidad/ninguna de las anteriores”). Autorreconocimiento indígena u originario: se preguntará a todas las personas si se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios, aclarando el pueblo y, además, si habla y/o entiende la lengua de ese pueblo declarado. Autorreconocimiento afrodescendiente o de antepasados negros o africanos: todas las personas responderán si se reconocen afrodescendientes o de antepasados negros o africanos. Censo2022, Cuestionario Viviendas Particulares. by Diario 26 on Scribd Censo Nacional este 18 de mayo. Foto: www.censo.gob.ar El Censo no se limita al Día del Censo. Como se trata de la mayor movilización civil del país, se planifican tareas previas. Dentro de las actividades precensales, se realizaron tres pruebas piloto para evaluar diferentes herramientas: el tipo de censo, la duración de la entrevista, las preguntas del cuestionario censal, la logística, el sistema de monitoreo, la capacitación de la estructura censal, la cartografía, la captura de datos, el diseño conceptual, y la campaña de comunicación, entre otras. A partir de todas estas tareas y decenas de reuniones que se realizan desde 2016 con representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, surge el cuestionario definitivo del Censo 2022, que se encuentra disponible en este enlace.

