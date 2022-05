El Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 6% en abril

El índice de precios al consumidor subió en abril 6%, siete décimas por debajo del 6,7% registrado en marzo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, en el primer cuatrimestre del año los precios minoristas acumularon una suba del 23,1%; mientras en los últimos 12 meses se incrementaron 58%. A nivel división, la inflación fue impulsada nuevamente por Alimentos y Bebidas no alcohólicas que subió 5,9% mensual, y que volvió a ser la categoría que más aportó a la suba del índice general con 1,7 puntos porcentuales (p.p.). Otros rubros que también impactaron fueron Prendas de vestir y calzado, con un avance de 9,9%, seguido por Restaurantes y hoteles (7,3%) y Salud (6,4%), en este último caso en buena medida por la medicina prepaga. La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de esta división se destacó el aumento de Carnes y derivados; Pan y cereales; y Leche, productos lácteos y huevos. En el otro extremo, Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres estuvieron entre los de menor incidencia, con caídas incluso en algunas regiones en este último caso. Por categorías, los Regulados, con un alza promedio de 3,9%, fueron los de menor incremento del mes; mientras que los productos y bienes Estacionales marcaron un incremento de 5,4% (empujada, en parte, por la suba de Prendas de vestir y calzado), mientras que el IPC Núcleo registró un alza de 6,7%. De esta forma, la inflación del mes fue impulsada por el componente Núcleo, debido principalmente a la suba de los ítems alimentos, restaurantes, recreación, medicamentos, alquiler de la vivienda y adquisición de vehículos, entre otros. Desde París, en una conferencia de prensa brindada como cierre de la gira europea emprendida esta semana que abarcó también a España y Alemania, el presidente Alberto Fernández dijo que en el Gobierno “no estamos contentos con los índices de inflación”. “El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, no estamos contentos con los índices de inflación, debemos seguir trabajando”, señaló el jefe del Estado. “Nuestro programa económico tiene tres pilares: la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho y generando puestos de trabajo pero nos está costando corregir la distribución del ingreso. Aún cuando alentamos que las paritarias resuelvan ese problema, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar en todas las causas causantes de la inflación”. agregó. Por último, Fernández sostuvo que “hay un porcentaje de la inflación que es derivado del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra” entre Rusia y Ucrania. “No estamos contentos con los índices de inflación”, dijo el Presidente. En el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas las principales subas se dieron en Aceites y Pan y Cereales, con incrementos de entre 8% y 15% según la región, seguido por Carnes y derivados y Lácteos, con aumentos de entre el 5% y 7%. Estos segmentos “fueron los más afectados por la suba de precios internacionales de los principales commodities durante los últimos meses, debido a la sequía, pero también al conflicto bélico” entre Rusia y Ucrania, señalaron fuentes del Ministerio de Economía minutos después de que el Indec diera a conocer el IPC de abril. “Este comportamiento también se observó a nivel global, donde la inflación minorista continúa acelerándose, alcanzando valores récord en décadas, impulsada por alimentos, energía, transporte, vivienda e indumentaria”, agregaron en el Palacio de Hacienda. En abril otro rubro que se destacó fue Transporte, con un incremento de 5,3% mensual, apenas por debajo del 5,5% registrado en marzo, con aumentos en todos sus componentes (adquisición de vehículos, combustibles, transporte público). Por regiones, por encima de la media de 6% se ubicaron las provincias del Noroeste (6,4%) y el Gran Buenos Aires (CABA + Conurbano) (6,2%). Las provincias del Noroeste, por su parte, marcaron una suba de 6%, a tono con el promedio general, mientras que por debajo se colocaron la región patagónica (5,9%), Pampeana (5,9%) y Cuyo (5,8%).

