Fabiani recorrió la plaza La Familia de Don Orione renovada por el municipio

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió la plaza La Familia del barrio Don Orione en la localidad de San Francisco de Asís, y dejó inauguradas las obras de puesta en valor realizadas por el Municipio browniano en el lugar. El jefe comunal compartió junto a los vecinos una jornada de alegría y esparcimiento en el renovado espacio público, ubicado en las calles Río Dulce y Río Blanco, en la manzana dos del complejo habitacional. Las familias que disfrutaron de la jornada aprovecharon la ocasión para agradecer al intendente las obras que embellecieron todo el predio que posibilitan no solo momentos de recreación sino de encuentro, en un espacio seguro para los más chicos. En el lugar se construyó una plaza seca, sobre una vieja estructura que posee uno de los sectores del predio, además se realizó el mantenimiento integral del espacio verde, también de una cancha de fútbol. Se realizaron trabajos de pintura en algunos juegos infantiles y se colocaron algunos nuevos. Desde el área de cultura se pintaron murales tal como el llevado a cabo en un añejo tanque emplazado allí. En el espacio público se renovó el parque lumínico con luces LED, se colocó mobiliario urbano, y además se llevaron adelante tareas de forestación y parquización. Cabe señalar que el nombre de la plaza fue elegido por los vecinos y aprobado por el Concejo Deliberante a través de la ordenanza 12602/ 22. Antes el lugar no contaba con otra denominación. Acompañaron al intendente, el presidente del cuerpo legislativo, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein y la delegada municipal de la localidad, Mabel Klehb, entre otros. Durante la jornada los más chicos disfrutaron también de un castillo inflable instalado desde el área deportiva del Municipio.

