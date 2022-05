Avanzan a todo ritmo las obras del viaducto de Ruta 4 y rotonda de Los Pinos

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió los avances de las obras del Viaducto de Ruta 4, en el cruce con la Rotonda Los Pinos (Burzaco) , que potenciará y mejorará la circulación y transitabilidad en la zona. Las mejoras se encuentran en un avance cercano al 40 por ciento y actualmente se lleva adelante la construcción de un pozo de bombeo en la rotonda, conformado por doce pilotes de 14 metros aproximadamente, y el armado de las calles colectoras. “Desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) nos propusimos avanzar con la construcción de los pasos bajo nivel en el distrito, que son tan necesarios. Hoy, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional tenemos cuatro en marcha. Además del Viaducto de Ruta 4, trabajamos fuertemente en los pasos de la avenida San Martín, Diehl (en Longchamps) y la calle Presidente Perón en Rafael Calzada”, sostuvo Fabiani. La megaobra del viaducto en la rotonda Los Pinos es ejecutada merced al trabajo conjunto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y en Municipio browniano. Tendrá un gran impacto regional y mejorará la circulación y la transitabilidad descongestionando el tránsito que actualmente colma la capacidad de la rotonda existente, siendo además una conexión directa con el Parque Industrial de Burzaco, como también con las rutas provinciales 4, 16 y 210. En este sentido, la obra de excavación principal se realiza sobre la Ruta 4, con una longitud de 1.206 metros y se materializa con dos carriles y separador central, además de las correspondientes colectoras y luminarias con tecnología LED, dejando la rotonda elevada para los que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. De la recorrida participaron la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el coordinador de Inspección de Obra, Claudio Torres, y la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso.

