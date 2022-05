Juan Solá se presenta en el Espacio de Debate y Cultura de Claypole

El viernes 13 de mayo, el escritor Juan Solá se presenta en el Espacio de Debate y Cultura LA CASA. El evento es organizado con el apoyo de la Editorial y Revista Sudestada. En esta oportunidad Juan Solá presentará y leerá fragmentos de su trilogía “Los Amores Urgentes”, que incluye las novelas La Chaco, Ñeri y Galaxia. “Ningún libro llega por casualidad. La revolución estará en romper la propia cáscara, deshacerse del tegumento y germinar en la hostilidad del paisaje. Amar, al fin de cuentas, es aprender a morir”. La cita es en Collet 1021 de Claypole a las 19:30 puntualmente, con entrada libre y gratuita. Las reservas están disponibles en: www.lacasaclaypole.org.ar/ reservas

