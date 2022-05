El Frente Ciudadano Lomense inauguró nueva sede en Villa Centenario

Al cumplirse 103 años del natalicio de Eva Perón, el espacio que conduce Juan María Viñales abrió el local de la Agrupación “La 19 de Agosto’ con una gran fiesta popular con vecinos y militantes. Participaron las concejalas del Frente de Todos Victoria López, Eva Limone y Vilma González y los referentes del lugar Jorge Pereyra y Sandra Garay. Tras el corte de cinta y ya sobre el escenario el Secretario de Organización del Partido Justicialista y conductor del Frente Ciudadano Lomense Juan Maria Viñales destacó en qué marco se produce la apertura del nuevo local: “Lo importante es que esta inauguración lo hacemos en una fecha emblemática para los argentinos, a 103 años del nacimiento de Eva Peron, la mujer más grande del mundo, podríamos decir para los argentinos”. A la vez que aclaró la integración de su espacio político: “Nosotros somos el Frente Ciudadano Lomense donde la columna vertebral es el peronismo, pero también hay otras vertientes populares nacionales que nos acompañan”. Por otra parte, reconoció que en Lomas de Zamora se están haciendo muchas cosas pero al mismo tiempo cuestionó la falta de integración y participación que se le da a la comunidad, en especial a la militancia: “Hay que prestarles la oreja y escuchar, tal vez así, algunas cosas se puedan hacer un poco mejor”. Por su parte, la concejala Victoria Lopez habló sobre lo bueno de estas inauguraciones lo que significa más debate para poder construir entre todos una patria mejor esa patria que tanto soñamos, mientras que su par Eva Limone felicitó a los organizadores y dijo que lo más lindo que puede tener las inauguraciones de este tipo es la unión y el hecho de caminar de manera colectiva con los vecinos y militantes. Por su lado, Vilma Gonzalez se manifestó feliz porque “Inaugurar una unidad básica es darle vida al militante” y en ese sentido Jorge Pereyra indicó: “Más contento por lograr esto que es dónde vamos a poder recibir las inquietudes, que es bueno para todos y para el barrio” mientras que Sandra Garay se mostró satisfecha por el acompañamiento de todos los vecinos, militantes y de los funcionarios. Luego de las palabras de los dirigentes el encuentro tuvo un gran cierre musical del cual los vecinos formaron parte e improvisaron una gran pista de baile allí en ese mismo lugar sobre la gran avenida Unamuno y frente al escenario.

Both comments and pings are currently closed.