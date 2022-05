Cascallares recorrió una planta cloacal que beneficiará a 60 mil vecinos

El diputado bonaerense Mariano Cascallares recorrió los avances de la construcción de la Planta de Bombeo destinada a evacuar los afluentes cloacales de distintos barrios de las localidades de San Francisco de Asís y Claypole, la cual beneficiará a más de 60 mil vecinos y vecinas de Almirante Brown. La jornada se llevó adelante en el predio situado en el cruce de Humahuaca y De Luca, donde se levanta esta importante mejora, realizada en articulación con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, cuyo avance supera el 85 por ciento de ejecución, por lo que se espera que esté finalizada a mitad del presente año. Se trata de la Planta de Bombeo Cloacal para el Colector Brown 1 que posibilitará brindarle el servicio de cloacas al barrio Don Orione Viejo, Libertad y tomar los barrios desvinculados y a las plantas de tratamiento de Altos del Castillo Suther 1, Suther 2, El Cerrito, Las Latitas, 6 de Diciembre y la Planta de Don Orione. Allí Cascallares, junto a la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández, recorrió la obra y dialogó con los trabajadores y trabajadoras. “Estamos visitando los avances de esta obra tan importante que tendrá un impacto verdaderamente positivo en la comunidad, cambiando la realidad de muchísimos vecinos y vecinas. Es una de las tantas mejoras que tenemos en marcha junto a Juan (Fabiani) y a todo el equipo municipal”, sostuvo Mariano Cascallares que también destacó el impulso del ministro Leonardo Nardini y del gobernador Axel Kicillof a esta obra histórica. Cabe destacar que la misma se lleva adelante en articulación con el Ministerio de Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires y se coordina con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta mejora permitirá evacuar el colector cloacal que va desde el barrio Altos de Castillo hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Don Orione, y que permitirá extender el servicio a las vecinas y vecinos de los barrios Libertad, Don Orione Viejo, Navales, Suther 1 y 2, entre otros. En esta línea se expresó también Marcelo Porco, encargado de la obra, quien explicó que en aspectos más técnicos “la planta recoge la cloaca de la planta de Apsa, Altos de Castillo y Don Orione Viejo, la concentra en esta estación y la impulsa hacia otra planta de Aysa para tratar los afluentes cloacales”.

