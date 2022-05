Otro golpe al bolsillo: Axion y Shell aumentaron 11% promedio los precios de las naftas y el gasoil

Los precios de la nafta y el gasoil de las petroleras Axion y Shell (Raizen) que figuran en las pizarras de sus estaciones de servicio son un 11% más caros en promedio en todo el país desde este domingo. Es el tercer incremento del año en los combustibles para ambas petroleras. A diferencia de los aumentos anteriores y del comportamiento que se da habitualmente, en este caso YPF no encabezó la actualización en las pizarras, sino que por el momento la empresa estatal no tiene decidido ajustar sus valores. La suba aplicada este domingo es de un 10,5% promedio en la nafta súper y el gasoil común y de 12% a 12,5% en los productos premium. El último ajuste fue el 14 de marzo pasado, cuando la Nafta Súper y el Gasoil Grado 2 subieron un 9,5% promedio y los de mayor calidad un 11,5%. Las petroleras manifiestan que sus precios siguen atrasados, aun con la actualización de mayo. En el sector señalan que todavía falta un 18% para alcanzar un precio de equilibrio, siempre y cuando el dólar se mantenga en torno a los $200. En este sentido se expresó Gabriel Bornoroni, el presidente de CECHA, una de las entidades que nuclea a las estaciones de servicio, al decir que “desde hace cuatro años estamos operando en modo supervivencia. Primero fue la recesión, luego la pandemia y ahora un contexto económico de incertidumbre, marcado por nuevos picos de inflación, el atraso en los precios, la escasez de combustibles y paritarias que superan la capacidad de pago del sector”. Además, indicó que “mientras el precio de la nafta súper se incrementó 17,5% desde junio de 2021 hasta marzo de 2022, los precios al consumidor se incrementaron 39,7%, los precios de alimentos y bebidas se incrementaron 43,8%, el precio de la leche fresca en sachet se incrementó un 29,1% y el precio del pan francés se incrementó un 45,4%”.

