Municipio, instituciones y vecinos celebraron la “Semana de la Identidad Cultural de Marmol”

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, encabezaron los festejos de la “Semana de la Identidad Cultural de José Mármol” con un emotivo acto realizado en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján junto vecinos, vecinas, ex combatientes, instituciones de bien público e integrantes de la comunidad educativa local. La jornada se llevó adelante en el anfiteatro del mencionado espacio público, ubicado en el cruce de Bynnon y 25 de Mayo, y comenzó con un show de baile del grupo Argentina Ballet, perteneciente al CIC de Mármol, y con el descubrimiento de una placa conmemorativa en homenaje a los ex combatientes de Malvinas. Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se realizó una acción de gracias ecuménica a cargo del Presbítero José Luis Gergolet, de la parroquia Nuestra Señora de Luján, junto con el pastor Leonardo Chimeles. Luego, alumnos y alumnas de la Escuela Especial N°506 leyeron la letra de un tango canción titulado “El Mármol de ayer, Mi Pueblo”, de Ricardo Resio, y se entregaron banderas de flameo nacional, bonaerense y distrital. El acto incluyó también un reconocimiento al club El Fogón por sus 90 años de historia, la declaración de interés municipal al puesto de diarios y revistas de Marcelo Mónaco, ubicado en la estación ferroviaria, y también la declaración de personalidad destacada de la cultura a Alejandro Guillermo Savloff, por su labor de recopilación y recolección de material histórico del distrito y en especial de José Mármol. “Hoy nos encontramos celebrando la semana de José Mármol, esta querida localidad con tanto sentido de pertenencia por parte de sus vecinos y vecinas. Quiero desearles un muy feliz cumpleaños y comprometerme, junto con Mariano (Cascallares), a seguir trabajando fuertemente para que siga creciendo”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea, destacó que “se están concretando obras muy importantes como la nueva Delegación Municipal”, al tiempo que remarcó que “el objetivo es seguir trabajando por un Mármol mejor y por un Almirante Brown mejor y más inclusivo”. Finalmente, el cierre del acto tuvo como broche de oro el baile de la “Chacarera aBrown” por parte del grupo Argentina Ballet. Cabe destacar que en esta querida localidad se están llevando adelante importantes obras, como la construcción de la nueva Delegación Municipal en la intersección de Bynnon y Molina. Además, se concretaron avances como la instalación de un nuevo cajero en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, la colocación de 29 alarmas municipales, tótems de seguridad, obras de asfalto, la puesta en valor de espacios públicos y la cobertura al 100 por ciento de luminarias con tecnología LED. El aniversario de la localidad de José Mármol se conmemora el 8 de Mayo en consonancia con el Día de la Virgen de Luján. Por ese motivo, estos días se celebra la “Semana de la Identidad”, la cual incluye un gran abanico de actividades artísticas y culturales, entre ellas la presentación del grupo Jimmy y su Combo negro el sábado desde las 12 horas. De la jornada participó también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; la delegada municipal, Valeria Ramallo, y el coordinador de Excombatientes, José Manuel Palacios, además de secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Municipal, concejales, consejeros escolares, ex combatientes, entidades de bien público e integrantes de la comunidad educativa, además de vecinos y vecinas.

