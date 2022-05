Censo 2022: ¿Se trabaja el 18 de mayo en Argentina?

Tras dos años de postergaciones a causa de la pandemia de Covid-19, el Gobierno nacional fijó como fecha para la realización del censo el miércoles 18 de mayo de 8 a 18, jornada que será feriado nacional. ¿Qué actividades se verán afectadas durante el Censo? Ese día las personas deberán permanecer en sus viviendas a fin de recibir al censista autorizado para responder las preguntas o entregar el comprobante que expide el sistema, en caso de haberlo hecho de forma digital. De acuerdo a la Ley 24.254 sancionada el 13 de octubre de 1993, en la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda quedarán prohibidas hasta las 20 “las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos“. La reglamentación también alcanza a restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes. ¿Qué pasa con el transporte el día del censo? La legislación vigente estipula que el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados.

