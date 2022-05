Diputados aprobó el proyecto de VIH y debate los de cáñamo industrial e incentivo a la construcción

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar a las 11.55 para debatir proyectos propuestos por las bancadas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) y que abordan cuestiones referidas a los tratamientos para el HIV, el cannabis medicinal e incentivos para la construcción. En el comienzo de la sesión, la oposición solicitó votar un emplazamiento para que se traten en comisión los proyectos de Boleta Única, ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que no reunen los dos tercios de los votos necesarios para ese requisito. La moción fue aprobada por 132 votos contra 114, por lo que la Cámara baja emplazará a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, para que se constituyan para debatir -a partir del 11 de mayo- los proyectos. Luego, la Cámara baja aprobó por amplia mayoría en general el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación. El plenario legislativo sancionó el proyecto por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio, mientras que el rechazo cosechó 8 sufragios -cuatro de las agrupaciones de derecha y otros cuatro de JXC-. Cannabis y cáñamo El proyecto para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, dictaminado el lunes último por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura con acuerdo de la mayoría de sus integrantes, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esta iniciativa se convertiría en ley ya que cuenta con su aprobación por parte del Senado. Foto: Leo Vaca Incentivos a la construcción En el caso del proyecto referido a los incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados, el dictamen fue emitido por la comisión de Legislación General a partir de un consenso mayoritario. En diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción. El proyecto de ley -que quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara- prorroga durante 180 días, y por única vez, la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda, que establece beneficios fiscales.

