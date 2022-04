“El Presidente sigue con preocupación el conflicto entre el Legislativo y la Corte”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el presidente Alberto Fernández “sigue de cerca y con mucha preocupación el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia” por la conformación del Consejo de la Magistratura. “El Presidente sigue de cerca y con mucha preocupación el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte. Somos el Poder Ejecutivo pero seguimos muy de cerca lo que está sucediendo”, sostuvo en rueda de prensa en Casa de Gobierno. Cerruti agregó que la Corte Suprema de Justicia “debería estar más abocada a resolver la cantidad de fallos que tiene pendiente” y advirtió que “el retraso de justicia recae sobre todos los ciudadanos”. “El intento de la Corte de convertirse en un poder político fue claramente expresado cuando presentamos el proyecto de ley par modificar el Consejo de la Magistratura. Esa ley es la solución, tiene media sanción del Senado y aún no fue tratada en Diputados”, enfatizó dijo la vocera.

