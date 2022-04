Condenaron al falso médico de Almirante Brown: ejerció durante 30 años

Ejerció la medicina durante tres décadas y no tenía título. La justicia de Lomas de Zamora estableció sentencia. Durante 30 años ejerció la medicina en José Mármol en un consultorio cerca de la Comisaría 9, sin embargo, fue detenido por la policía. El médico trucho, fue identificado como Marcos Alfonso Puyen Saavedra, quien para desempeñarse como especialista de la salud, utilizando la matrícula de su hermano, quien había estudiado la carrera de medicina pero no se había recibido. Por otro lado, el hombre fue descubierto tras una denuncia que despertó sospechas, impulsando así una investigación por parte del fiscal Javier Martínez. Quien está a cargo de la UFIJ Nº 8, especializada en delitos económicos y violencia institucional. No obstante, todo comenzó en agosto de 2021, cuando detuvieron al falso profesional de la salud en su consultorio de la calle Bynnon. Allí incautaron recetarios, sellos, medicamentos y elementos propios de actos médicos. Cabe mencionar que, el Juzgado Correccional N.º 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora encontró a Puyen Saavedra culpable del “Delito de ejercicio ilegal de la medicina en concurso ideal con usurpación de títulos y honores”. Con lo cual, fue condenado a un año de prisión condicional y se le concedió la excarcelación.

Both comments and pings are currently closed.