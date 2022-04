Fabiani recorrió importantes obras de pavimentación en Solano y en San José

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió una importante obra de pavimentación de siete cuadras en la localidad de San Francisco Solano Que potenciará por completo la transitabilidad y vinculación. Se trata de dos cuadras de Glicina entre Clavel y Donato Álvarez y cinco cuadras de Camelia entre Amapola y Anémona, lo que mejorará los accesos principalmente al Centro de Atención Primaria de la Salud “13 de Julio” y también conectando con las avenidas Donato Álvarez y Lacaze. Durante la recorrida, que se concretó en el cruce de Glicina y Camelia, Fabiani dialogó con los vecinos y vecinas sobre los avances en el barrio y destacó que “las obras se multiplican en todos los rincones del distrito”. Estuvo presente en la jornada el delegado José Vélez. Juan Fabiani también supervisó los trabajos de pavimentación que se ejecutan en la calle Amenedo de la localidad browniana de San José que generará mayor conectividad con el barrio y con instituciones como la Escuela N° 15 y el Jardín N° 949. Finalmente, el diputado bonaerense Mariano Cascallares destacó que “el Municipio de Almirante Brown lleva adelante este año un importante plan de pavimentación de 600 nuevas cuadras en distintos barrios y localidades” articulando con la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

